Calciomercato Juve, Agnelli ha già l’appuntamento per il nuovo attaccante

Nonostante le parole di ieri di Allegri in conferenza stampa, la Juve si sta muovendo sul mercato per prendere un attaccante.

La Juventus scenderà in campo questa sera a San Siro nel big match contro il Milan di Pioli. I bianconeri vogliovo vincere per scavalcare in classifica l’Atalanta, che ha pareggiato ieri sera per 0-0 contro la Lazio all’Olimpico al quarto posto, in attesa che la squadra di Gasperini recuperi il match dell’Epifania contro il Torino.

Allegri ha presentato il match contro i rossoneri così ieri in conferenza stampa: “Stiamo vivendo un buon momento, ma il percorso è ancora lungo. Dobbiamo fare bene contro il Milan per cercare di restare attaccati alle prime della classifica. Sarà una partita difficile contro una grande squadra”.

Il tecnico toscano ha poi parlato anche di mercato: “La rosa è questa e rimarrà questa”. Queste dichiarazioni di Massimiliano Allegri danno per chiuso il calciomercato della Juventus, ma si sa che il calcio è ‘bugia. I dirigenti bianconeri, infatti, stanno cercado di rinforzare il reparto offensivo.

Juve, incontro in settimana con lo United per Martial

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, la Juventus vuole prendere un attaccante già in questa sessione invernale di mercato. Il primo obiettivo di Allegri è Vlahovic, con la ‘Vecchia Signora’ disposta ad offrire al calciatore quasi 7 milioni euro all’anno, ma sarà molto difficile convincere in una settimana sia la Fiorentina che gli agenti dell’attaccante serbo.

L’alternativa a Vlahovic è Martial, in uscita dal Manchester United. Il club inglese vuole cedere l’attaccante in prestito. Sul francese bisogna battere la concorrenza del Siviglia, ma il club spagnolo non può pagare l’intero ingaggio del francese. In settimana ci sarà un incontro tra i bianconeri e i ‘Red Devils’ per cercare di trovare un’intesa.