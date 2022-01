Milan-Juve, che tegola per i rossoneri: mani nei capelli per Pioli

Brutte notizie per il Milan: al 27′, Pioli costretto a fare a meno del big per un problema muscolare. Mani nei capelli per i rossoneri

Il periodo è delicato: il Napoli spinge alle spalle e l’Inter non vuole saperne di rallentare. E adesso, anche la Juventus vuole iscriversi alla corsa per le prime posizioni della classifica, di fianco all’Atalanta sempre pericolosa.

Lo sa bene il Milan, che nello scontro diretto contro i bianconeri, stasera, si sta giocando qualcosina in più dei semplici tre punti. Anche perché i lombardi sono già falcidiati dalle assenze e una vittoria adesso varrebbe doppio per la classifica e per il morale dei rossoneri.

Morale che, però, potrebbe subire l’ennesimo colpo della stagione. Dopo gli infortuni di Kjaer e Tomori, Stefano Pioli è stato costretto a fare a meno di un altro big: al 27′ Zlatan Ibrahimovic ha alzato bandiera bianca e lasciato la gara di San Siro.

Milan-Juventus, tegola Ibrahimovic: Pioli tiene il fiato sospreso

Brutte notizie, dunque, per il Milan. Al 27′, lo svedese ha lasciato campo a Olivier Giroud, dopo aver accusato un problema muscolare. Come raccontato dal bordocampista di DAZN, Tommaso Turci, Ibrahimovic stava mostrando fastidi e smorfie di dolore già da qualche minuto anteriore all’infortunio.

Uscito senza battere ciglio, l’ex Paris Saint-Germain e Manchester United si è avviato alla panchina sulle proprie gambe, ma mostrando una camminata claudicante che ha preoccupato San Siro e Stefano Pioli.

Per Ibrahimovic si sospetta un problema al polpaccio destro o al tendine: nel secondo caso, l’infortunio sarebbe molto più grave e complicherebbe la presenza dello svedese per il Derby del 6 gennaio. Nelle prossime ore verranno effettuati ulteriori accertamenti per stabilire la natura del problema.