Juventus, doccia fredda per Allegri: la notizia gela i bianconeri

Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di uno dei suoi big per il match che questa sera vedrà di fronte il Milan e la Juventus a San Siro

La Juventus tra poco scenderà in campo contro il Milan in un big match di caratura elevatissima. Non solo per i valori delle rose di Massimiliano Allegri e Stefano Pioli, ma anche per l’importanza dei tre punti nell’ottica della corsa alla Champions League. In caso di vittoria dei bianconeri a San Siro, il Milan si ritroverebbe invischiato in questa lotta che comprende anche l’Atalanta e il Napoli.

Allegri ha tutto l’interesse di battere la sua ex squadra. La Juve viene da un periodo abbastanza positivo, fatto di tanti risultati utili che l’hanno rilanciata nella corsa al quarto posto. D’altra parte, il Milan non vuole mollare la presa sull’Inter dopo ciò che è successo con lo Spezia. Insomma, le premesse per una gran partita ci sono tutte. Anche se la Juventus ha perso uno dei suoi big.

Milan-Juventus, Allegri perde De Ligt

Secondo quanto riferito dal portale ‘Goal’, Max Allegri dovrà fare a meno di Matthijs De Ligt contro il Milan. Il difensore centrale olandese, nella notte, ha subito un forte attacco di gastroenterite. La Juve, dunque, affiderà il reparto centrale della difesa a Giorgio Chiellini e Daniele Rugani, che ha trovato continuità nell’ultimo periodo.

De Ligt sarà comunque presente in panchina. E’ chiaro però che il peso specifico del calciatore olandese è molto diverso rispetto a Rugani, e questo potrebbe favorire gli attaccanti di Pioli. Allegri alla vigilia, in conferenza, aveva ‘esultato’ poiché aveva quasi tutti i giocatori a disposizione e pienamente recuperati. Questo episodio, però, rovina almeno in minima parte i piani dell’allenatore bianconero.