Calciomercato Milan, affare ad un passo: “Firma fino al 2026”

Il Milan questa sera scenderà in campo contro la Juventus, ma presto potrebbe arrivare un’ottima notizia sul fronte rinnovi.

Dopo la vittoria di ieri all’ultimo minuto dell’Inter contro il Venezia, il Milan dovrà fare di tutto per sconfiggere questa sera la Juventus. I rossoneri, infatti, adesso hanno cinque punti in meno dai ‘cugini’, ma bisogna considerare che la squadra di Simone Inzaghi deve recuperare il match contro il Bologna.

Stefano Pioli ha presentato così, durante la conferenza stampa di ieri, il match contro i bianconeri: “La nostra classifica è buona, ma evidente che la Juventus sta attraversando un ottimo momento di forma. Dovremo alzare il livello della nostra prestazione. E’ una gara importante, ma non è decisiva“.

Nell’ambiente milanista si sta discutendo molto anche di calciomercato. L’obiettivo iniziale dei rossoneri era quello di cercare un difensore per sostituire l’infortunato Kjaer, mentre adesso i rossoneri stanno cercando un attaccante per rimpiazzare Pellegri. Il Milan, infatti, non ha trovato l’accordo con il Monaco per il riscatto del giovane attaccante. Maldini e Massara sono impegnati anche sul fronte rinnovi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, vicinissimo il rinnovo di Theo Hernandez

Se per Kessie l’accordo per il prolungamento contrattutale quasi sicuramente non ci sarà, arrivano ottime notizie su Theo Hernandez. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, infatti, è vicinissima la firma del terzino per il prolungamento del contratto, scadenza 2024, con il club meneghino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Allegri prepara lo sgarbo: “Colpo a parametro zero”

Theo Hernandez vuole chiudere la trattativa per il rinnovo il prima possibile. Il francese si trova benissimo in maglia rossonera e vuole restare nel capuologo lombardo anche per motivi personali, considerando che Zoe Cristofoli lo renderà presto papà. Il calciatore prolungherà il contratto con il Milan fino al 2026, dove percepirà, grazie anche ai bonus, più di 4 milioni di euro.