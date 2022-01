Calciomercato Milan, Allegri prepara lo sgarbo: “Colpo a parametro zero”

Milan e Juventus potrebbero mettere in scena un trasferimento totalmente inatteso: il top lascerebbe i rossoneri a parametro zero.

La Juventus di Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri si è già affacciata sulla finestra invernale di calciomercato.

I bianconeri hanno bisogno di puntellare la rosa in alcuni reparti, ma prima bisogna capire chi farà ancora parte della squadra della prossima stagione. In ogni caso Nedved, Cherubini e Arrivabene hanno già stilato la lista dei desideri, provando ad attingere anche da alcuni profili che sono in scadenza contrattuale.

Juventus, nel mirino Romagnoli del Milan

Uno dei calciatori in scadenza seguiti con particolare interesse è Alessio Romagnoli. Come riferisce l’edizione odierna del ‘Corriere della Sera’, il difensore e capitano del Milan vorrebbe la permanenza in rossonero, ma al momento le sue richieste ed il suo attuale ingaggio è considerato troppo oneroso dai vertici del club. Il calciatore guadagna 6 milioni di euro, una cifra che al momento il Milan non è intenzionato assolutamente ad offrire.

A novembre la società lombarda aveva offerto 3 milioni a stagione più bonus, ma al momento il rinnovo è ancora in stand-by. Nessuna novità in vista, tranne quella dell’interessamento della Juventus. Max Allegri osserva da lontano, pronto allo sgarbo alla sua ex squadra. Il sogno dei bianconeri è quello di ingaggiare il capitano del Milan senza sborsare soldi, a .