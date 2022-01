“La prossima settimana…”: Napoli, accordo raggiunto col club

Il Napoli scenderà in campo oggi contro la Salernitana, ma il club azzurro è anche attivo in sede di calciomercato.

Dopo tanta incertezza, il derby della Campania tra il Napoli e la Salernita si giocherà. E’ notizia di ieri che due calciatori granata si sono negativizzati, abbassando a sei il numero di positivi al Covid-19 nel gruppo squadra allenato da Colantuono. L’ex tecnico dell’Atalanta si è molto lamentato della situazione: “Regolamenti poco chiari. Qualcuno scenderà in campo per onor di firma”.

Se la Salernitana è in fortissima emergenza, il Napoli ha rivisto la luce dopo un periodo veramente difficile dal punto di vista delle assenze. Spalletti, infatti, ha recuperato anche Insigne ed Ospina per il match di oggi. Tra gli azzurri mancano solo i calciatori impegnati in questi giorni in Coppa d’Africa come Ounas, che ritornerà in Italia in settimana, Koulibaly ed Anguissa.

Si sa che il mese di gennaio è contraddistinto non solo dal calcio giocato, ma anche dal calciomercato. Il Napoli, al momento, ha preso solo Tuanzebe in prestito dal Mancheser United per sostiturire Manolas, volato in Grecia a dicembre. In questi giorni la società partenopea si sta muovendo per prendere anche un terzino sinistro.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, si cerca di anticipare l’arrivo di Olivera dal Getafe

Dopo aver cercato Tagliafico dell’Ajax, il Napoli si è fiondato su Mathias Olivera del Getafe. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, i due club hanno trovano l’accordo per il trasferimento del calciatore a giugno. Il club azzurro dovrà versare circa 12 milioni di euro agli spagnoli.

LEGGI ANCHE >>> Quel gol in più con Osimhen che fa sognare il Napoli

I partenopei stanno provando ad anticipare l’arrivo di Mathias Olivera già in questa sessione di calciomecato. Il Napoli regalare il terzino a Spalletti già per la prossima settimana, cercando di ottenere un prestito con l’obbligo di riscatto a carico degli azzurri da esercitare a giugno. Il Getafe non vorrebbe lasciar andare già da subito il suo calciatore. I prossimi giorni saranno decisi per conoscere il destino dell’uruguaiano.