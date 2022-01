Calciomercato Sassuolo, offerta dalla Premier per Rogerio

Rogerio dalla Serie A alla Premier League: il Sassuolo potrebbe concludere nei prossimi giorni la trattativa con il Newcastle.

Vicini al gong della sessione invernale di trasferimenti, il Sassuolo potrebbe racimolare un gruzzolo interessante. Ben tre squadre europee sono sul terzino sinistro, Rogerio. Il calciatore, i cui numeri dimostrano la sua grande evoluzione, è in trattativa specialmente con il Newcastle.

Per il Sassuolo, dopo quattro stagioni condivise, il 24enne brasiliano è uno dei punti fermi e infatti ha guadagnato tanto spazio da essere considerato anche tra i beniamini della piazza.

Con due reti segnate e quattro assist, Rogerio ha dimostrato una propensione offensiva che può apportare ulteriore qualità e visibilità al suo gioco. Per il difensore potrebbe essere giunto il momento di compiere il salto con una squadra che abbia ancora maggiori ambizioni rispetto al Sassuolo. Il suo principale obiettivo è riuscire a migliorare ancora e farsi notare dal Ct Tite per i Mondiali di Qatar del 2022.

Sassuolo, Rogerio ai titoli di coda: può finire al Newcastle

Secondo le informazioni raccolte da serieanews.com, dal canto suo Rogerio ha realizzato il proposito di mettersi in mostra poiché ben tre società europee si sono fatte avanti per lui con il Sassuolo. La proposta più seria è giunta dalla Premier League e si tratta del Newcastle, che ha avanzato anche un’offerta. La destinazione è più che gradita al calciatore e infatti il suo entourage è a lavoro con la società inglese per il trasferimento.

La trattativa è in corso, ma prima che si possa mettere nero su bianco, bisognerà definire l’accordo con il Sassuolo, che cederà Rogerio per la cifra di 15 milioni di euro. Questo è il tetto stabilito e non dovrebbe essere troppo complicato stabilire l’intesa. Si tratta senza sosta e prima del 31 gennaio potrebbero arrivare le attese novità.