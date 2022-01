Addio Roma e Juve, Ndombele verso il PSG: offerto Paredes al Tottenham

Roma e Juventus sempre più defilate nella corsa a Tanguy Ndombele: strada spianata per il PSG, ma c’è un ostacolo. L’indiscrezione di SerieANews.com

Ormai fuori dalle rotazioni di Antonio Conte, il futuro di Tanguy Ndombele appare sempre più lontano da quello del Tottenham. Il francese è in uscita dagli Spurs e rappresenta una delle occasioni più calde di questa ultima settimana di mercato.

Negli ultimi giorni, vi avevamo raccontato dei tentativi di Roma e Juventus per l’ex Lione. Tentativi che ormai si sono risolti in un nulla di fatto, visto che la pista Ndombele-Serie A, risulta del tutto congelata.

Come raccolto dalla redazione di SerieANews.com, sia i giallorossi che i bianconeri hanno difatti mollato il centrocampista francese, visto l’ingaggio ritenuto troppo alto per le disponibilità economiche attuali di ambedue le squadre.

Addio Roma e Juve, Ndombele verso il PSG: offerto Paredes, ma c’è un ostacolo

Ecco allora che si apre un’autostrada per il Paris Saint-Germain. Il tecnico Pochettino ha chiesto esplicitamente al DS Leonardo di insistere per il suo pupillo al Tottenham. Fonti vicine alla società parigina assicurano: Ndombele è il principale desiderio del trainer argentino, che ha già comunicato alla dirigenza di cedere un centrocampista pur di fare spazio al francese.

Tre i nomi dei possibili partenti: Danilo Pereira, Andre Herrera e Leandro Paredes. Quest’ultimo, sempre secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, risulta essere stato inserito nella trattativa con il Tottenham, come possibile contropartita nell’operazione Ndombele. Gli Spurs stimano l’ex Roma, ma l’ostacolo è la volontà dello stesso calciatore. Non solo Paredes non vuole lasciare Parigi, ma è un elemento di peso nello spogliatoio del club. Spogliatoio che, in primis, avrebbe preso male una sua eventuale partenza a gennaio.

Senza una cessione, allora, il PSG rischia di non poter affondare per Tanguy Ndombele. Nonostante abbia già raccolto il sì del calciatore e del suo entourage, Pochettino ha bisogno prima di una cessione. Nessuno dei tre individuati, però, appare ben disposto a lasciare la Francia in questo gennaio. Soprattutto per i rispettivi ingaggi (alti e fuori parametro per le possibili interessate). Pochettino incrocia le dita e spera di sbloccare la situazione entro lunedì prossimo.