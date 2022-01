Calciomercato Salernitana, che colpo in attacco: arriva il via libera

Giorni di mercato intensi per la Salernitana, che sta per regalare al tecnico Colantuono un rinforzo importante nel reparto offensivo.

L’arrivo odierno di Luigi Sepe ha rappresentato soltanto il primo passo. La Salernitana, dopo aver preso dal Parma il portiere, sta continuando ad essere molto attiva sul mercato. Il direttore sportivo Walter Sabatini, come preannunciato nei giorni scorsi, sta infatti chiudendo numerose trattative volte a migliorare la qualità globale della rosa a disposizione del tecnico Stefano Colantuono.

Quella riguardante Federico Fazio, ad esempio, è alle battute finali. L’argentino, mai utilizzato da José Mourinho alla Roma, aveva inizialmente respinto le avances amaranto tuttavia il pressing condotto dal dirigente è servito a fargli cambiare idea. Per lui è pronto un contratto fino a giugno, con rinnovo automatico in caso di permanenza in Serie A.

Il club campano, inoltre, è molto vicino a Simone Verdi protagonista di una stagione avara di soddisfazioni al Torino: 3 presenze in campionato (l’ultima è datata 30 ottobre), per un totale di 43 minuti trascorsi nel rettangolo verde. Il tecnico granata Ivan Juric ha già dato il proprio assenso all’operazione ed il giocatore si è preso del tempo per riflettere sulla proposta ricevuta.

Via libera del #Torino al prestito di Simone #Verdi alla #Salernitana. Sabatini conta ora di incassare il sì del fantasista nelle prossime ore. #calciomercato https://t.co/UextA4KJzZ — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 24, 2022

Salernitana, Verdi ad un passo: si aspetta la sua risposta

La strada, come spiega su Twitter Nicolò Schira, appare in ogni caso in discesa con Sabatini che “conta ora di incassare il sì del fantasista nelle prossime ore”. In attesa di ricevere una risposta del giocatore, il club proverà a sfoltire la rosa: i riflettori, in particolare, sono puntati su Nwankwo Simy ad un passo dal Parma.

Il nigeriano, preso il 19 agosto e mai del tutto ambientatosi nell’ambiente amaranto (solo un gol e 2 assist in 19 apparizione, si trasferirà in prestito secco. Da valutare inoltre la posizione di Federico Bonazzoli conteso, come riportato dal quotidiano ‘Le Cronache’, dal Venezia e dal Cagliari. Riflessioni in corso in casa Salernitana: Sabatini è pronto a correre in soccorso di Colantuono.