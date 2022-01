Calciomercato Salernitana, il primo colpo di Sabatini ora è ufficiale

La ‘nuova’ Salernitana di Iervolino inizia a muoversi sul mercato. Il ds Sabatini ha appena ufficializzato il primo colpo in entrata.

Nonostante la sconfitta patita ieri contro il Napoli e una situazione di classifica ormai sempre più grave, peggiorata ulteriormente dopo la controversa penalizzazione per non essersi presentati contro l’Udinese, la Salernitana non ci sta a rinunciare ai tentativi di agguantare la salvezza.

La nuova proprietà granata, guidata da Danilo Iervolino, aveva promesso interventi massicci sul mercato. Per questo il nuovo numero uno della Salernitana si era affidato ad un direttore sportivo di lungo corso: Walter Sabatini.

Uomo mercato da tantissimi anni, che nel suo curriculum può vantare esperienze come quelle alla Roma e all’Inter, Sabatini si è immediatamente messo al lavoro nel tentativo di regalare a Colantuono i rinforzi adatti per agguantare una salvezza difficilissima.

Salernitana, il primo colpo è l’ex Napoli Sepe

Il primo colpo della Salernitana è il portiere Luigi Sepe. Cresciuto nelle giovanili del Napoli con il quale ha esordito giovanissimo in Serie A, il portiere 30enne può vantare una lunga esperienza da titolare con la maglia del Parma in massima serie.

Questa stagione però Sepe era stato messo in secondo piano a causa dell’arrivo di Buffon tra le fila dei ducali, venendo escluso dai titolari. Da qui la necessità di trovare una nuova sistemazione. La Salernitana lo preleva con prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.