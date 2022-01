“È un ricatto? Certo…”: Juventus, il retroscena fiorentino su Vlahovic

La repentina cessione di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus sarebbe figlia di un “ricatto” della dirigenza bianconera alla Viola.

A scuotere l’ultima settimana di calciomercato di Serie A è stato Dusan Vlahovic. Il calciatore serbo è in rotta ormai da tempo con la Fiorentina, avendo deciso di non rinnovare il contratto con la squadra di Firenze. Una scelta con degli strascichi dovuti a una strategia decisamente poco costruttiva e comprensibile da parte dei suoi agenti.

Dal momento della presa di posizione si sono susseguite diverse indiscrezioni in merito alla prossima destinazione dell’attaccante e una delle piste più calde ha sempre portato alla Juventus, che non ha nascosto di apprezzare molto il calciatore e società alla quale farebbe comodo avere in attacco proprio il centravanti che vistosamente manca.

L’idea della Fiorentina, per arrivare al più giusto dei compromessi, era quello di trattenerlo in squadra fino al termine della stagione, ma evidentemente qualcosa è andato storto e i rapporti sono giunti ai minimi termini, tanto che la dirigenza viola si è detta aperta alla cessione fin da subito, ma a condizione di un versamento di circa 70 milioni di euro.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI

Juventus-Vlahovic e il ricatto alla Fiorentina: il retroscena da Firenze

La Juventus si è allora fatta immediatamente avanti e sarebbe vicina all’accordo. I bianconeri sarebbero vicini all’intesa con la Fiorentina sulla base di 60 milioni di euro più 7 di bonus, almeno stando alle ultime cifre circolate, mentre al calciatore andrebbe un contratto da 7 milioni di euro netti a stagione.

LEGGI ANCHE >>> “È una bomba”: calciomercato Lazio, in Spagna rilanciano l’affare

La reazione dei tifosi della Fiorentina oscilla tra la delusione e la forte rabbia nonché l’incomprensione. Una spiegazione al così repentino affare l’ha data ai microfoni di ‘Radio Bruno’ il giornalista Enzo Bucchioni, raccontando un retroscena: “La Juventus si è resa conto che con questa squadra e l’infortunio di Chiesa avrebbe perso la Champions League. Quindi cos’ha fatto? Ha fatto sapere alla Fiorentina: “O ce lo date (Vlahovic) a gennaio, siamo disposti a spendere soldi, a vendere un paio di giocatori per un calciatore che può non garantirci ma comunque darci più possibilità di entrare in Europa, in Champions… o ce lo date a gennaio o sappiate che in estate non lo prendiamo, andiamo su qualcun altro e poi un anno dopo lo prendiamo a zero”. Ecco, questo è stato lo scenario, un ricatto. Purtroppo è stato un ricatto…“.