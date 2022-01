“È una bomba”: calciomercato Lazio, in Spagna rilanciano l’affare

La Lazio presto potrebbe cedere uno dei suoi attaccanti, qualora trovasse l’accordo con l’interessatissimo Mallorca.

Manca circa una settimana alla chiusura del mercato invernale di trasferimenti e potrebbe esserci un colpo di scena sull’asse Lazio–Mallorca per ciò che riguarda un calciatore offensivo. Gli spagnoli sono alla ricerca di un attaccante e, tra i tanti nomi individuati, potrebbero soffermarsi sul biancoceleste Muriqi.

In realtà, il club aveva già sondato altri nomi tra cui sempre un italiano, ovvero Simone Zaza, oggi al Torino, oppure Borja Bastón, 29enne del Real Oviedo.

Tuttavia, secondo quanto riferisce ‘AS’, il Mallorca è pronto a “una grande bomba” da lanciare, ovvero il tesseramento di Vedat Muriqi, attaccante kosovaro agli ordini di Maurizio Sarri.

Lazio-Mallorca, Muriqi può essere la “bomba” di mercato degli spagnoli

Al momento, Muriqi potrebbe essere effettivamente oggetto di cessione, poiché in questa prima parte di stagione non è riuscito a mettersi in mostra, dando giustizia a quanto mostrato ai tempi del Fenerbahce. La Lazio si apre allora alla negoziazione e il Mallorca ha già avanzato le sue condizioni, come riporta il quotidiano spagnolo. Si parte dalla base di un prestito con diritto di riscatto.

Tocca ai biancocelesti decidere, considerato che il contratto del calciatore è in vigore fino al 2025. Per il Mallorca sarebbe il grande colpo, poiché l’attacco della squadra soffre carenza di gol con appena 5 messi a segno da Fer Niño, Ángel e Abdón. Ancora fermi a zero Amath e Hoppe. Fondamentale sarà anche la posizione del calciatore, che di recente avrebbe rifiutato una proposta da parte dei francesi del Saint-Etienne a un milione di euro d’ingaggio all’anno, mentre alla Lazio arriva a 2,2 milioni di euro a stagione.