Calciomercato, ufficiale il colpo in difesa: anche Sarri esulta

Le ultime notizie fanno ben sperare la Lazio, l’intreccio di mercato potrebbe regalare a Sarri il colpo di cui ha bisogno.

Un finale di mercato che si preannuncia molto attivo per la Lazio. I biancocelesti stanno chiudendo diverse operazioni in uscita, l’ultima delle quali quella di Vavro in prestito al Copenaghen. Poi toccherà con molta probabilità a Muriqi, da tempo il lista di sbarco e vicino al Maiorca.

Solo allora Tare si concentrerà sul mercato in entrata, dove negli ultimi giorni è stato bloccato Nicolò Casale del Verona. Il centrale difensivo al momento è stato messo in pausa in attesa che alcuni movimenti, sia della Lazio che del Verona, si concretizzassero.

Gli scaligeri in particolare stavano cercando un sostituto prima di dare il via libera alla cessione, in modo da non trovarsi scoperti nel reparto difensivo. Il primo tassello proprio oggi è stato inserito, con il Verona che ha ufficializzato l’arrivo Panagiotis Retsos.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI

Verona, l’arrivo di Retsos libera Casale alla Lazio

Tramite un comunicato ufficiale apparso sui propri social il Verona ha comunicato l’ingaggio in prestito dal Bayer Leverkusen del 23enne difensore greco. Già scelta anche il numero di maglia, con Retsos che vestirà la casacca 45.

LEGGI ANCHE >>> Donnarumma, brutte notizie: la novità tiene in ansia il PSG

L’arrivo del greco, che può vantare anche esperienze in Inghilterra e Francia, a questo punto libera Casale che, con molta probabilità, visti anche i margini di manovra ritrovati da Tare dal punto di vista economico, potrà finalmente arrivare alla corte di Maurizio Sarri.