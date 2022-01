Donnarumma, brutte notizie: la novità tiene in ansia il PSG

Novità da Parigi riguardo Donnarumma. Le notizie che arrivano sul portiere italiano non fanno ben sperare il PSG e i suoi tifosi.

Importanti novità che riguardano il portiere della Nazionale italiana e del PSG Gianluigi Donnarumma. L’ex estremo difensore del Milan, autore fino a questo momento di una stagione all’insegna dell’alternanza con Keylor Navas, sta tenendo i parigini col fiato sospeso.

Donnarumma ha dovuto saltare l’ultimo incontro di campionato, poi vinto dal PSG contro il Reims con un rotondo e mai in discussione 4-0, a causa di un infortunio al polpaccio rimediato in allenamento. Il portiere si è quindi sottoposto agli esami per valutare l’entità del problema.

Stando a quanto riporta RMC Sport per lui si parla di uno stop di circa 10 giorni. Ciò vuol dire che Donnarumma salterà il ritorno di Coppa di Francia contro il Nizza, ma che potrebbe essere disponibile per la trasferta col Lille del 6 febbraio.

Donnarumma ko, ancora spazio a Navas

Certamente chi gioverà di questo stop è Keylor Navas che questa settimana si allenerà con la certezza di essere lui il titolare. L’alternanza tra i due portieri è stato uno dei tratti distintivi della stagione parigina fino a questo momento.

Nonostante le critiche e le perplessità di parecchi addetti ai lavori, convinti che un ruolo come quello del portiere abbia bisogno di fiducia e continuità, Pochettino non ha ancora deciso a chi dare i galloni di numero uno. Una situazione che, a questo punto, molto probabilmente continuerà anche nel prossimo futuro.