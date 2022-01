Calciomercato Milan, operazione chiusa: il colpo di Maldini è ufficiale

Il Milan si muove sul mercato in entrata. E’ appena stato ufficializzato il colpo rossonero che i tifosi tanto attendevano.

Dopo alcune operazioni secondarie di mercato, anche il Milan si iscrive al club delle squadre che hanno completato movimenti in entrata in questo mercato di riparazione di gennaio. I rossoneri hanno appena ufficializzato il tanto atteso acquisto.

Come appare sul sito ufficiale della Lega Serie A, il Milan ha appena depositato tutti i documenti relativi all’acquisto di Marko Lazetic dalla Stella Rossa. Il trasferimento del giovanissimo attaccante serbo classe 2004 è a titolo definitivo.

In attesa del comunicato ufficiale rossonero e della pubblicazione delle cifre del suo acquisto, il tifosi del Milan possono senz’altro sorridere per un colpo in prospettiva che ringiovanisce un attacco un po’ troppo al di là con gli anni.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, ecco il colpo Marko Lazetic

Nonostante la giovanissima età Marko Lazetic può già vantare due presenze europee con la maglia della Stella Rossa, oltre a diverse presenze con la nazionale serba Under 16 prima e Under 19 poi.

LEGGI ANCHE >>>

Quest’anno Lazetic in campionato a livello giovanile ha tenuto la media di un gol a partita, guadagnandosi l’inserimento in pianta stabile con i ‘grandi’. Qui, oltre a collezionare la succitate due presenze europee, una ai preliminari di Champions e una in Europa League, ha vestito la maglia da titolare 14 volte in campionato andando a segno in un’occasione.