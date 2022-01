Calciomercato Milan, il sostituto di Kessié può arrivare dalla Francia

Maldini e Massara sono al lavoro per regalare a Stefano Pioli ed ai tifosi del Milan un nuovo innesto. L’obiettivo è sostituire Franck Kessié.

Il Milan di Stefano Pioli è alle prese con il complesso rinnovo di Franck Kessié. Il centrocampista rossonero ha un contratto in scadenza a giugno. Tra pochi mesi, dunque, qualora Paolo Maldini e Frederic Massara non riuscissero a convincerlo, il senatore dello spogliatoio lombardo potrebbe partire via.

Per questo motivo, nonostante Sandro Tonali e Bennacer già in rosa, Pioli chiede uomini per rinforzare la mediana. Non a caso, infatti, col ritorno alla base di Pobega, i rossoneri cercheranno un altro innesto in mezzo al campo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, Renato Sanches per raccogliere l’eredità di Kessié

La lista dei desideri di Maldini e Massara è piuttosto lungo, ma in cima ad essa c’è senza dubbio il nome di Renato Sanches. A riferire la notizia è l’edizione odierna di ‘Tuttosport’. Secondo la tesi del quotidiano il portoghese del Lille, già accostato da numerose sessioni di calciomercato al Milan, potrebbe decidere di cambiare aria.

LEGGI ANCHE >>> Italia, rivoluzione Balotelli: arriva il commento di Mancini

L’ostacolo, però, sarebbe l’ostruzionismo del club francese che non vorrebbe farlo partire ora. In estate, invece, sarebbe più facile. Il calciatore, però, ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e di conseguenza il Lille non potrebbe più ambire ai 35 milioni che richiederebbe in questo momento storico.