Italia, rivoluzione Balotelli: arriva il commento di Mancini

Scatta oggi lo stage a Coverciano della Nazionale voluto dal Ct Mancini, che nel corso della conferenza stampa ha parlato di Balotelli.

Scatterà oggi a Coverciano lo stage azzurro voluto dal Ct Roberto Mancini in vista dei play-off di qualificazione al Mondiale. Un raduno che consentirà all’allenatore di valutare i 35 giocatori convocati e capire chi, tra questi, potrà dare un contributo importante nelle sfide che vedranno l’Italia affrontare a marzo prima la Macedonia (il 24) e poi, in trasferta, la vincente tra Turchia e Portogallo.

I riflettori inevitabilmente sono puntati su Mario Balotelli, autore fin qui di un’ottima stagione in Turchia con la maglia dell’Adana Demirspor. Per lui 8 gol e 3 assist in 19 apparizioni che hanno aiutato la squadra allenata da Vincenzo Montella a salire al quarto posto (in coabitazione con il Fenebache) ad un punto dall’Alanyaspor.

Mancini ha quindi voluto parlare anche di lui, nel corso della conferenza stampa odierna. Proveremo un po’ di situazioni tattiche differenti per valutarle, sono due giorni. Dobbiamo valutare anche tante situazioni e quella di Balotelli rientra tra queste. Lui carta della disperazione? Se è la stessa disperazione di prima degli Europei, ben venga la disperazione”.

Italia, arriva il commento su Balotelli di Mancini

Il tecnico ha quindi commentato la scelta di Lorenzo Insigne di lasciare il Napoli al termine del campionato e trasferirsi in estate al Toronto. “Sarà ancora qua a marzo, non vedo problemi. E nemmeno per quelle di giugno. Poi ci sarà una finestra a settembre e poi eventualmente i Mondiali. Parlarne ora è un po’ presto”.

Tanti i giocatori che approfitteranno dello stage per mettersi in mostra e salire nelle preferenze del Ct, compreso Stefano Sensi che nella giornata odierna sosterrà le visite mediche con la Sampdoria. “È un giocatore importante, con grandi qualità, ha sempre fatto bene con noi e deve avere continuità di rendimento in futuro”.