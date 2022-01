“Faranno di tutto per…”: Donnarumma in bilico, aggiornamenti da Parigi

Donnarumma alle prese con l’infortunio che gli ha impedito di giocare nell’ultima partita. Nuovo aggiornamento in vista del Nizza.

Resta complicata la stagione di Gianluigi Donnarumma al Paris Saint Germain. Nonostante la conquista dell’Europeo, del titolo di miglior giocatore del torneo nonché del premio “Yashin” l’ex Milan fatica a continuare a trovare continuità sotto la Tour Eiffel. Per lui appena 9 presenze in campionato ed ora, a peggiorare ulteriormente il quadro, è arrivato un nuovo problema fisico.

Il portiere, in particolare, nei giorni scorsi ha rimediato un infortunio al polpaccio che lo ha costretto a saltare la sfida che ha visto il club parigino affrontare il Reims: nell’occasione a difendere la porta del PSG ci ha pensato Keylor Navas, salito così a 13 apparizioni complessive. Donnarumma, nelle prossime ore, si sottoporrà a nuovi esami che consentiranno di fare luce sulle sue condizioni.

A fornire intanto una prima indiscrezione in tal senso ci ha pensato Hadrien Grenier, secondo il quale Donnarumma potrebbe tornare nella lista dei giocatori convocati per la gara di lunedì prossimo contro il Nizza. “Lo staff – ha scritto su Twitter – farà di tutto per metterlo a disposizione per questo incontro”.

Donnarumma, prosegue la stagione complicata al PSG

Ulteriori aggiornamenti sono quindi attesi a stretto giro di posta. Donnarumma, escluso dallo stage della Nazionale azzurra proprio a causa del problema fisico riportato, spera di esserci in modo tale da provare a tornare protagonista. L’alternanza tra lui e Navas, decisa dall’allenatore Mauricio Pochettino, proseguirà per il resto della stagione ma intanto anche il costaricense ha iniziato a lanciare messaggi di insofferenza.

“Ad entrambi piace giocare e aiutare la squadra. Devi cercare di guadagnarti il posto ogni giorno – ha detto ai microfoni di RMC Sport – lavorare e fare in modo che l’allenatore ci tenga in considerazione. È bello avere la concorrenza nel proprio ruolo, ma a livello personale non credo sia piacevole vivere questa situazione”.