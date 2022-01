“Tutto fatto”: Vlahovic alla Juventus, il tweet fa esultare Agnelli

Si è concretizzato in questi minuti l’affare Vlahovic, senza dubbio il trasferimento più oneroso in Serie A nella sessione invernale.

Se ne parlava da giorni, ma ora è finalmente un affare fatto. Dusan Vlahovic è un nuovo calciatore della Juventus, finalmente Massimiliano Allegri avrà un centravanti di peso e di qualità per il proprio reparto offensivo.

Il giocatore aveva da mesi confermato alla Fiorentina di non voler rinnovare ed alla fine è stato trovato un accordo che mette tutte le parti d’accordo.

Sia la Fiorentina che la Juventus sono state accontentate ed anche il giocatore andrà ora a giocare in un top club e fa il tanto atteso salto di qualità.

Dusan Vlahović to Juventus, done deal and here we go! Total agreement with player, agents and Fiorentina. €75m fee add ons included. €7m net salary per season. ⭐️⚪️⚫️ #Vlahovic

Vlahović will undergo medical tests in Turin and sign his long-term contract soon. Deal completed. pic.twitter.com/6JYaKTxZSG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2022