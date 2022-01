Calciomercato Juventus, Agnelli scatenato: c’è anche il campione d’Europa

La Juventus ha intenzione di rifare anche il look al centrocampo per risolvere le difficoltà riscontrate nelle ultime tre stagioni

Quella pensata della Juventus assume i contorni di una vera e propria rifondazione. I bianconeri hanno interrotto la lunga striscia di scudetti nella passata stagione e questa si è aperta con la sconfitta in Supercoppa Italiana contro l’Inter. La squadra di Max Allegri dunque rischia di terminare la stagione senza nessun titolo dopo diversi anni.

Questa possibilità ha fatto risuonare forte il campanello d’allarme nella dirigenza bianconera che sta accelerando ed è al lavoro su varie trattative e opzioni. Per l’immediato ma anche per l’estate. Tra i punti nevralgici del progetto juventino vi è sicuramente il centrocampo.

Juventus, obiettivi di lusso per il centrocampo: fari puntati su Jorginho e Frenkie de Jong

Sono due i calciatori tenuti in grande considerazione dalla dirigenza juventina per il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. Oltre a Nandez, al quale i bianconeri pensano per l’immediato, il restyling della zona mediana passa anche attraverso gli ingressi di Jorginho e Frenkie de Jong. ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, illustra la situazione del centrocampista naturalizzato italiano e dell’olandese. Il primo è al Chelsea e guadagna un ingaggio importante (6 milioni di euro a stagione) ma tornerebbe volentieri in Italia. L’ex Napoli ha già avuto dei contatti con la Juventus.

Il secondo torna d’attualità a distanza di qualche anno. Il Barcellona in passato lo ha soffiato ai bianconeri che ora sognano la ‘vendetta’ approfittando delle grosse difficoltà economiche dei catalani. Sull’olandese tuttavia vi sono club del calibro di Bayern Monaco e Chelsea. L’esigenza dei culè rimane quella di vendere.

Sono diversi gli uomini dei quali la Juventus sta tentando di sbarazzarsi a centrocampo. In uscita, infatti, restano Arthur, Ramsey, Rabiot e anche Bentancur.