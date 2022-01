Calciomercato Lazio, Sarri esulta: arriva il pupillo a sorpresa

La Lazio, risolto il problema legato all’indice di liquidità, sta per regalare a Sarri un suo pupillo: trattativa in dirittura di arrivo.

La prima cessione è stata già effettuata. Denis Vavro, infatti, ha abbandonato la capitale per trasferirsi al Copenhagen in prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni. Il prossimo a partire sarà Vedat Muriqi, ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Maiorca che in queste ore ha intensificato il pressing con l’obiettivo di prendere subito la punta kosovara.

Risolto il problema legato all’indice di liquidità, la Lazio si appresta quindi a tuffarsi sul mercato in modo tale da potenziare la rosa a disposizione del tecnico Maurizio Sarri e rilanciare le possibilità di conquistare un piazzamento in zona Europa. Nel mirino, in particolare, è finito un giocatore del Napoli: Faouzi Ghoulam.

Il terzino ha il contratto in scadenza a giugno e dal club, fin qui, non sono arrivati segnali in merito ad un possibile rinnovo. Di recente la dirigenza azzurra lo ha proposto al Cagliari, mostratosi però piuttosto freddo a riguardo. Il motivo è da ricercare nelle precarie condizioni fisiche dell’algerino, che dall’inizio della stagione ha totalizzato appena 287 minuti in campo tra campionato ed Europa League.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lazio, Ghoulam è in arrivo

La Lazio invece, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, ci sta seriamente pensando. I contatti risultano in corso, con il Napoli disposto a cederlo subito anche gratis in modo tale da liberarsi di uno stipendio pesante (percepisce 2.4 milioni netti all’anno). Ulteriori sviluppi sono attesi a stretto giro di posta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio, Sarri approva: firme ad un passo

Ghoulam piace molto a Sarri e, in caso di trasferimento a Roma, andrebbe a ricoprire un ruolo importante nel suo scacchiere tattico. Il direttore sportivo Igli Tare proverà ad accontentarlo: le condizioni per condurre in porto l’operazione ci sono tutte, il mister intanto incrocia le dita.