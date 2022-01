Calciomercato Atalanta, colpo top in attacco: Gasperini è al sicuro

L’Atalanta riflette sul futuro di Zapata, finito nel mirino del Newcastle: in caso di cessione, il sostituto è già stato individuato.

L’Atalanta inizia a guardarsi intorno, nell’eventualità di una cessione di Duvan Zapata. Il colombiano, da ormai qualche giorno, è finito nel mirino del Newcastle che sta pensando proprio a lui per rinforzare la squadra attualmente terzultima in Premier League. Fin qui sono arrivati Kieran Trippier e Chris Wood: ora i Magpies intendono proseguire la campagna acquisti prendendo proprio l’attaccante ex Sampdoria.

La Dea, dal canto suo, ritiene Zapata importante ma non imprescindibile: da qui la decisione di fissare il prezzo a 40 milioni. Gli inglesi si sono presi del tempo per riflettere, valutando l’idea di acquistarlo a titolo definitivo, ma intanto i nerazzurri si sono mossi al fine di individuare un giocatore che possa raccogliere il testimone da lui lasciato.

I riflettori, stando a quanto riportato da ‘Sky Sport Uk’, sono puntati su Divock Origi protagonista di una stagione deludente al Liverpool: per lui appena 5 presenze in campionato comunque “condite” da un gol e da un assist. Il suo contratto scade a giugno e fin qui i Reds non gli hanno lanciato segnali riguardanti un possibile rinnovo.

Atalanta, fari puntati su Origi in caso di partenza di Zapata

L’operazione che porterebbe il belga a Bergamo non è quindi da escludere, con la Dea che a breve sarà chiamata a prendere una decisione importante: tenere Zapata (che ad aprile compirà 31 anni) oppure cederlo e puntare tutto sul 26enne del Liverpool? Ulteriori sviluppi in tal senso sono attesi a stretto giro di posta.

Intanto, chi è destinato a restare in nerazzurro è Aleksey Miranchuk: il Genoa lo vorrebbe regalare subito al neo allenatore Alexander Blessin tuttavia il russo rimarrà alla corte di Gian Piero Gasperini alla luce del difficile periodo attraversato da Josip Ilicic. Lo sloveno, addirittura, rischia di restare fuori dalla lista dei giocatori che l’Atalanta intende utilizzare in campionato.