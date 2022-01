Calciomercato Roma, ufficiale l’affare in attacco col Sassuolo

Ufficiale una cessione in casa Roma, col Sassuolo che dimostra di voler puntare sui giovani italiani: arriva il comunicato ufficiale

Il Sassuolo, col passare delle sessioni di calciomercato, ha dimostrato di voler puntare sui giovani italiani in rampa di lancio. Una scelta che ha portato la squadra neroverde a essere una delle migliori, se non la migliore, in Serie A per la gestione dei talenti. Non solo quelli cresciuti nel proprio settore giovanile, ma anche quelli per cui le big nel corso degli anni hanno preferito non investire.

Un esempio è Manuel Locatelli, che una volta che ha lasciato il Milan si è affermato con la maglia del Sassuolo, fino a conquistare la Nazionale italiana e a diventare Campione d’Europa. Ma non solo. Anche i vari Politano e Berardi hanno avuto una bella carriera. Uno dei prossimi potrebbe essere Riccardo Ciervo, esterno offensivo che nei primi sei mesi di questa stagione di Serie A ha vestito la maglia della Sampdoria.

Sassuolo, colpo dalla Roma: ora è ufficiale

Sul proprio sito ufficiale, il Sassuolo ha diramato un comunicato ufficiale sull’acquisto di Riccardo Ciervo dalla Roma: “Acquisito a titolo di prestito con obbligo di riscatto dall’A.S. Roma”. Il club giallorosso ha scelto di non puntare sull’esterno offensivo classe 2002, anche se ha dimostrato grande duttilità. Con la maglia della Sampdoria questa stagione ha ricoperto vari ruoli, anche se più lontano dalla porta rispetto a quelle che sono le sue caratteristiche.

In totale, sono 12 le presenze di Ciervo con la Sampdoria. La Roma ha deciso di non puntare su di lui per il futuro, ma di affidarsi ad altri profili. Anche per l’esigenza di José Mourinho di dover conquistare subito dei successi e, dunque, riporre la propria fiducia su calciatori più pronti.