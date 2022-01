Calciomercato Atalanta, il nuovo acquisto arriva domani: Gasperini esulta

Gasperini e l’Atalanta sono pronti ad abbracciare il nuovo acquisto in attacco. Appuntamento domani mattina a Zingonia.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è al lavoro per rinforzare la rosa in vista dello sprint finale della stagione di Serie A 2021/2022. La squadra bergamasca si è già assicurata da diversi giorni il cartellino di Jeremie Boga, oramai ex attaccante del Sassuolo.

Il calciatore classe 1997 è arrivato in Lombardia con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Un’operazione da 22 milioni di euro complessivi che fa sicuramente piacere a Gasperini. Il calciatore, impegnato fino a qualche giorno fa in Coppa d’Africa con la sua Costa d’Avorio, può ora abbracciare i nuovi tifosi ed i nuovi compagni di squadra.

Calciomercato Atalanta, domani Boga arriva a Zingonia

Gasperini e lo spogliatoio, infatti, non hanno ancora incontrato il nuovo acquisto. Come riferisce l’ANSA in una breve, il neo calciatore della Dea arriverà domani a Bergamo. Al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, infatti, è atteso dal club per prendere parte all’ultimo allenamento settimanale della squadra.

Boga domani incontrerà, dunque, Gasperini. Il calciatore, dopo aver preso parte in una sola gara di Coppa d’Africa, nell’ottavo di finale perso ai rigori con l’Egitto, dove è subentrato al 27′ del secondo tempo, è pronto a ritornare in campo.