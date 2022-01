Calciomercato Genoa, nuovi colpi dopo l’addio di Caicedo: Blessin esulta

Il Genoa continua ad essere molto attivo sul mercato. Dopo aver ceduto Caicedo, in arrivo ci sono tre nuovi giocatori.

Non solo Roberto Piccoli. Il Genoa, dopo aver definito l’arrivo dell’attaccante dall’Atalanta, intende rivoluzionare il reparto offensivo a disposizione del tecnico Alexander Blessin così da aumentare la chanche di conquistare la salvezza al momento distante 6 punti. Felipe Caicedo, ormai, rappresenta un ex e al suo posto arriveranno ben 3 nuovi giocatori.

Il primo, come noto, è Nadiem Amiri il quale sta aspettando di ricevere il via libera da parte del Bayer Leverkusen per raggiungere l’Italia e sottoporsi alle visite mediche di rito. L’affare tra i due club è chiuso: manca soltanto il semaforo verde, che giungerà non appena le “Aspirine” avranno preso il suo sostituto (si parla di Eric Junior Dina Ebimbe del PSG).

Questione di ore, quindi. Oltre ad Amiri, il Grifone vuole prendere anche Lukas Kacavenda: il talento 2003 della Lokomotiva Zagabria, fin qui, ha disputato una buona stagione totalizzando 4 reti ed un assist in 21 presenze complessive. Numeri che lo hanno fatto finire nel mirino di diversi club ma il Grifone, stando a quanto riportato dal quotidiano ‘Il Secolo XIX’, è fiducioso e a breve si farà avanti in maniera ufficiale.

Genoa, nel mirino oltre ad Amiri e Kacavenda c’è Orsic

Nel mirino del dirigente Johannes Spors, inoltre, è finita una vecchia conoscenza del calcio italiano: l’ex Spezia Mislav Orsic, in forza alla Dinamo Zagabria. I croati non lo ritengono incedibile tuttavia chiedono almeno 10 milioni. Una cifra alla portata della nuova proprietà del Genoa, la quale si è presa comunque del tempo per riflettere sulla fattibilità dell’operazione.

Sul fronte uscite, occhio alla possibile partenza di Andrea Cambiaso in direzione Bergamo. L’Atalanta, dopo aver ceduto a sorpresa all’Inter Robin Gosens, non ha escluso la possibilità di effettuare degli interventi sulla fascia mancina puntando proprio l’esterno rossoblù: work in progress quindi, gli ultimi giorni di mercato si preannunciano frizzanti in casa Genoa.