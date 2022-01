Calciomercato Cagliari, è fatta: l’ufficialità fa esultare Mazzarri

Il mercato del Cagliari, tornato a credere nella salvezza, non si ferma: ufficiale il nuovo acquisto che fa esultare Mazzarri.

Sono giorni di mercato intensi per il Cagliari. I 7 punti guadagnati nelle ultime 4 partite hanno restituito speranza al club, che ora proverà a regalare al tecnico Walter Mazzarri tutti i rinforzi possibili così da centrare un’insperata salvezza. Di recente è arrivato Matteo Lovato mentre oggi la società ha ufficializzato l’acquisto di un altro giocatore, destinato a dare maggiore qualità in fase di costruzione del gioco.

Si tratta di Daniele Baselli, che ha firmato un contratto fino al termine della stagione con opzione di rinnovo biennale in caso di permanenza in Serie A dei sardi. “Mediano di qualità, grande esperienza del nostro calcio. Apprezzato per la pulizia delle sue giocate e l’eleganza palla al piede – si legge nel comunicato pubblicato sul sito – è un centrocampista ‘box to box’ dotato di una notevole tecnica, alla quale sa abbinare corsa e tempo negli inserimenti”.

Destro naturale ed abile anche con il mancino, Baselli proverà a fornire fin da subito un buon contributo in termini di gol ed assist mettendosi così alle spalle questi 6 primi mesi da incubo vissuti al Torino: per il centrocampista appena 7 apparizioni complessive per un totale di 243 minuti trascorsi nel rettangolo verde.

Cagliari, ufficiale il colpo Baselli

Baselli rappresenta un colpo importante per il Cagliari, che è riuscito a convincerlo ad accettare la proposta al termine di un lungo corteggiamento. Si chiude quindi, dopo 6 anni e mezzo, la sua avventura in granata durante la quale ha totalizzato 20 gol e 14 assist in 190 presenze. Un giocatore che il Torino avrebbe anche tenuto ma poi ha prevalso la voglia di Baselli di andare via.

“Il residente Urbano Cairo desidera ringraziare Baselli per l’impegno profuso e per il contributo dato in questi sei anni e mezzo in granata. Tutto il Torino saluta con affetto Daniele e gli augura le migliori soddisfazioni nel proseguimento della sua carriera”.