Calciomercato Juventus, è fatta: l’ufficialità stravolge l’attacco

Ora è anche ufficiale il grande colpo che muove il calciomercato della Serie A: la Juventus ha depositato il contratto in Lega

La Juventus ha ufficializzato l’arrivo di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina. Per l’attaccante serbo sono stati investiti circa 70 milioni di euro. Una cifra molto alta, ma l’obiettivo è quello di ritornare al più presto la squadra più forte in Serie A. Per la viola un duro colpo a stagione in corso perdere il giocatore principale per il gioco di Vincenzo Italiano, che ora dovrà affidare le chiavi dell’attacco a Piatek e ad Arthur Cabral.

Il contratto di Vlahovic è stato depositato in Lega, dopo che oggi ci sono state le prime immagini in bianconero. Un acquisto che ha fatto impazzire i tifosi della Juventus, che forse a questo punto dovranno salutare Alvaro Morata, anche se la situazione intorno allo spagnolo è molto intricata.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, ufficiale il colpo Vlahovic

Tante sono le critiche ricevute dalla Fiorentina per la cessione di Vlahovic alla Juventus. Il fatto, però, è che il giocatore sarebbe andato in scadenza di contratto nel 2023 e aveva già rifiutato il rinnovo più volte. Per evitare di perderlo a parametro zero, la dirigenza viola ha scelto di cederlo ai bianconeri che hanno proposto un’offerta monstre. Con questa mossa, si può affermare che tutte le parti in causa abbiano raggiunto il loro obiettivo.

LEGGI ANCHE >>> Mercato e Fantacalcio, speciale asta di riparazione: alle 18.00 LIVE su Twitch

La Juventus ha sistemato il reparto centrale dell’attacco per un bel po’ di anni. La Fiorentina ha massimizzato i guadagni dalla cessione di un calciatore che, per quanto forte, nel 2023 avrebbe perso a parametro zero. E Vlahovic andrà a giocare in un club che ha come obiettivo quello di vincere in Italia e in Europa.