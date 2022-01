“Rischia l’arresto”: caos in campo, l’attaccante Akinfenwa vittima

Incredibile quanto successo in Inghilterra. Vittima l’attaccante del Wycombe Akinfenwa, bersagliato durante il match contro il MK Dons.

Molti tifosi italiani ricorderanno di certo il ‘gigante’ Adebayo Akinfenwa. L’attaccante inglese salito agli onori della cronaca per la sua stazza imponente e per essere il calciatore con il valore più alto di forza nel celebre videogioco FIFA.

Ebbene, l’attuale attaccante del Wycombe, è stato oggi vittima di uno spiacevole episodio che l’ha visto bersaglio di cori parecchio offensivi da parte dei tifosi del Milton Keynes Dons durante il match di League One tre le due squadre. Akinfenwa si stava scaldando per entrare in campo quando è stato bersagliato dai cori. Il calciatore, persa la pazienza, ha deciso di affrontare coloro che lo stavano offendendo, venendo trattenuto dagli steward.

Il tutto, dopo l’intervento anche del tecnico del MK Dons e dello speaker dello stadio è rientrato, con Akinfenwa che ha potuto continuare le operazioni di riscaldamento. Nel frattempo uno dei tifosi che hanno intonato i cori è stato individuato e adesso rischia addirittura l’arresto.

27 – Very proud of @daRealAkinfenwa 💙 MK Dons’ fans have sung a certain song in his direction on several occasions. After the fans ignored Ainsworth’s pleas, Bayo has now approached the fans and has asked them to stop. The game has been paused. #Chairboys #MKDons

🔵 0-1 ⚪️ pic.twitter.com/ECrwUfzQn1

— James Richings 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇲🇾 (@James_BFP) January 29, 2022