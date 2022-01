“Una sorpresa…”: Mondiali, l’annuncio spiazza: Mancini esulta

Sorpresa positiva per il CT Roberto Mancini durante stage dell’Italia. I suoi collaboratori in Nazionale non se l’aspettavano di certo.

Uno stage importante quello che la Nazionale italiana ha appena terminato a Coverciano. Tante le indicazioni carpite dal CT Mancini e dai suoi collaboratori, incluse alcune sorprese. Già perché le gerarchie in vista del play-off per il Mondiale in Qatar non sono affatto definite e qualcuno sembra averle messe in discussione.

Uno dei nomi più chiacchierati durante questo stage è stato quello di Mario Balotelli. L’ex attaccante di Inter e Milan, attualmente all’Adana in Turchia, era stato convocato tra diversi dubbi e polemiche. E invece a quanto pare, ha stupito decisamente in positivo lo staff tecnico azzurro.

Attilio Lombardo, storico collaboratore di Mancini, ai microfoni di Rai Sport ha così commentato: “E’ dimagrito. Non so se è per il Covid o per altro. Di certo non me lo aspettavo in questa condizione fisica. E’ stata una sorpresa! Giocando all’estero spesso capita che è difficile seguire un giocatore rispetto ad uno che invece gioca in Italia.”

Italia, dallo stage indicazioni per agguantare il Mondiale

Lo stage è stato comunque parecchio funzionale a Mancini e ai suoi. L’Italia mette in mostra il suo parco giocatori e la fiducia in vista del play-off per accedere ai prossimi Mondiali in Qatar cresce.

Gli azzurri non avranno un cammino certo facile per accedere alla manifestazione iridata dalla porta di servizio. La prima sfida sarà contro la Macedonia del Nord, un avversario non irresistibile ma da non sottovalutare. In caso di successo lo spauracchio potrebbe però essere il Portogallo di Cristiano Ronaldo, a sua volta impegnato nel primo match contro la Turchia.