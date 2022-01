Calciomercato Genoa, la cessione è ufficiale: addio al calciatore

Genoa, addio all’attaccante: colpo in attacco per Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro riabbraccia una sua vecchia conoscenza. E’ arrivato il comunicato ufficiale.

Il Genoa di Alexander Blessin dice addio a Felipe Caicedo. L’attaccante rossoblù è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter di Simone Inzaghi. In Lombardia il centravanti riabbraccia Simone Inzaghi, suo allenatore ai tempi della Lazio.

Il calciatore ex Lazio e oramai ex Genoa si aggregherà nelle prossime ore ai nuovi compagni di squadra. L’accordo è stato formalizzato sulla base di un prestito fino al 30 giugno 2022 e, dunque, fino al termine della stagione.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Inter, arriva Caicedo dal Genoa: il comunicato

A comunicare la notizia è stata la stessa società di Steven Zhang che, tramite un tweet apparso sui propri canali social ed una nota ufficiale, ha comunicato ai tifosi il nuovo acquisto.

LEGGI ANCHE >>> Addio Insigne, il Napoli ha trovato l’erede: spunta il nome in pole

Di seguito il comunicato dell’Inter apparso sui canali ufficiali del club nerazzurro: “FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con il Genoa per il trasferimento del calciatore Felipe Salvador Caicedo Corozo. L’attaccante ecuadoriano arriva in nerazzurro in prestito fino al 30 giugno 2022”.