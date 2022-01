Calciomercato Salernitana, Sabatini fa affari con la Juve: nome a sorpresa

Deciso a rivoluzionare la Salernitana, il nuovo ds Walter Sabatini insegue l’ennesimo colpo di gennaio e tratta con la Juventus.

In soli 15 giorni Walter Sabatini ha tentato di rivoluzionare la Salernitana, ultima in classifica e per molti già condannata a un mesto ritorno in Serie B. Per tentare di risollevare una squadra capace di conquistare la miseria di 10 punti in 22 giornate e distante ben 8 lunghezze dal quart’ultimo posto, l’esperto direttore sportivo non ha lesinato sforzi.

Sono arrivati così in Campania il portiere Luigi Sepe, il terzino Pasquale Mazzocchi e soprattutto due nomi di assoluto rilievo come Federico Fazio in difesa e Simone Verdi sulla trequarti. Sforzi importanti che però potrebbero non bastare a sognare una clamorosa rimonta in classifica. Alla Salernitana servono infatti i gol, quelli che gli attaccanti attualmente in rosa non sono riusciti a garantire. E che sono fondamentali per salvarsi.

Djuric, Gondo, Ribery e Simy hanno avuto non pochi problemi di natura fisica, ma anche quando sono potuti scendere in campo non hanno offerto il rendimento che il club si aspettava. Salvo solo Federico Bonazzoli, autore di 6 reti ma bisognoso di una spalla di spessore. Un giocatore che Sabatini potrebbe avere individuato nella Juventus.

Salernitana, Sabatini bussa alla Juve per Kaio Jorge

Secondo Calciomercato.it, il nome nuovo per l’attacco della Salernitana potrebbe essere quello di Kaio Jorge, talento che nei giorni scorsi (il 24 gennaio) ha compiuto 20 anni e che in bianconero fatica terribilmente a trovare spazio. Un giocatore che nei giorni scorsi era stato avvicinato anche al Cagliari.

Prelevato dal Santos la scorsa estate, l’attaccante ha stentato a imporsi a Torino. E con l’arrivo di Vlahovic e il mancato addio a Morata gli spazi già miseri trovati fino a oggi (10 presenze, appena 123 minuti giocati e 0 gol) si stringeranno ulteriormente.

Salerno potrebbe essere la piazza giusta per ripartire, ovviamente con la formula del prestito. La Salernitana potrebbe valorizzare un talento in naftalina, la Juventus potrebbe capire il vero valore del campioncino brasiliano. Un’operazione che farebbe contenti tutti.

È sempre Calciomercato.it a svelare però che nonostante il desiderio di Kaio Jorge, che vuole giocare, l’operazione si concretizzerà soltanto in caso di mancata cessione di Kulusevski. Se lo svedese dovesse finire al Tottenham ecco che il brasiliano resterebbe in rosa come attaccante di scorta. Con buona pace di Sabatini, che dovrà cercare altrove.