La Juve apre alla cessione di Kulusevski: può restare in Serie A

La cessione di Kulusevski potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime ore. La Juventus potrebbe accelerare le operazioni per cercare di far cassa in maniera immediata per finanziare il colpo Vlahovic

Kulusevski potrebbe lasciare la Juventus proprio nelle ultime ore di mercato. I bianconeri sarebbero pronti ad aprire al sacrificio dell’esterno svedese in cambio di un’offerta da 30-35 milioni di euro. Sul giocatore resta forte l’interesse dell’Arsenal.

I Gunners potrebbero mettere sul piatto un’offerta basata sul prestito con obbligo di riscatto, soluzione che permetterebbe ai bianconeri di privarsi dell’ex Parma senza troppi dubbi e punti di domanda.

Il giocatore, fuori dal contesto tattico di Allegri, potrebbe essere sostituto da un centrocampista più difensivo e più funzionale ai piani tattici del tecnico bianconero. Ecco perché nelle ultime ore la Juventus avrebbe aumentato il suo pressing su Nandez, chiaro obiettivo della società già dal mercato di gennaio.

Cessione Kulusevski, su di lui anche il Milan

Nelle ultime ore starebbe trovando conferme il possibile inserimento del Milan nella corsa a Kulusevski. Come riportato da “Sportmediaset”, il club rossonero starebbe valutando l’opportunità di irrompere sull’ex esterno offensivo del Parma. La Juventus, dal canto suo, sarebbe pronta a dire sì.

Non solo Kulusevski, la società bianconera ascolterà anche l’offerta dell’Aston Villa per Bentancur. La Juve aprirà alla possibile cessione solamente di fronte a un’offerta pari o superiore ai 25-28 milioni di euro, altrimenti la trattativa potrebbe essere rinviata in vista della prossima estate.