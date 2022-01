Cagliari, doppio rinforzo dalla Juventus nell’affare Nandez

La cessione di Nandez alla Juventus potrebbe permettere al Cagliari di incassare circa 2 milioni dal prestito oneroso del centrocampista, più possibile riscatto da circa 15-18 milioni. Occhio al possibile doppio rinforzo dalla Juve

Il Cagliari ingrana le marce e si prepara ad affrontare gli ultimi giorni di calciomercato da assoluta protagonista. Spazio al capitolo cessioni, con Nandez sempre più vicino alla Juventus qualora i bianconeri dovesse concretizzare la cessione di Bentancur all’Aston Villa.

Detto questo, nelle ultime ore, come confermato da “Sportitalia”, i bianconeri, per arrivare a Nandez, sarebbero disposti a mettere sul piatto della bilancia i prestiti di Kaio Jorge e Ranocchia. Il primo, poco utilizzato da Allegri, potrebbe completare il parco offensivo di Mazzarri arricchendolo di qualità e fiuto del gol.

Il secondo, attualmente in prestito al Vicenda, potrebbe sposarsi alla perfezione nelle vesti di mezz’ala come valida alternativa ai centrocampista titolari. Discorso aperto sull’asse Torino-Cagliari, si attendono novità.

Nandez alla Juventus, la verità sull’affare Baselli e sul nuovo attaccante

La Juventus proverà l’affondo su Nandez già nelle prossime ore e l’addio del centrocampista obbligherà il Cagliari ad accelerare le operazioni con il Torino per il passaggi di Baselli in maglia rossoblù. Non solo, non è escluso che il Cagliari valuti l’affondo su un altro centrocampista a prescindere dall’arrivo dell’attuale mezz’ala granata.

In attacco, oltre a Kaio Jorge, piacciono Zaza e Lapadula, anche se sull’ex attaccante del Pescara e del Milan, come rivelato da “Alfredo Pedullà”, starebbe avanzando il forte interesse del Venezia, pronto ad anticipare la concorrenza.