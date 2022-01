Juventus, scippato Gatti al Torino: l’affare fa infuriare i granata

Incredibile Juventus: Gatti verso i bianconeri, dopo che era ad un passo dal Torino. Lo scippo della Vecchia Signora ai danni dei rivali

Sembrava tutto fatto, e invece c’è stato il colpo di scena. Attorno al nome di Federico Gatti si è generata una caotica asta, risoltasi soltanto in questi ultimi giorni di mercato.

In serata era in programma l’incontro decisivo tra il Torino e il Frosinone per chiudere la trattativa che avrebbe portato in granata (sin da questo gennaio) il centrale frusinate. Come fatto con Ricci, il DS Vagnati pregustava di portare a casa un nome che sembrava destinato alle big della Serie A.

Invece, la Juventus ha battuto un colpo e lo ha fatto in maniera definitiva. Non solo ha rilanciato e pareggiato l’offerta di 9-10 milioni del Torino, ma ha anche convinto il calciatore ad accettare la sponda bianconera della Mole.

Juventus, che scippo al Torino: Gatti in arrivo per la prossima stagione

Con l’inserimento last minute, la Juventus è riuscita ad aggiudicarsi Federico Gatti. Il difensore arriverà in bianconero per 7,5 milioni di euro più bonus e resterà in prestito al Frosinone sino al termine della stagione.

Dalla prossima, Gatti si unirà regolarmente al gruppo di Massimiliano Allegri e si giocherà le proprie carte nel reparto arretrato della Vecchia Signora. Ad aver favorito il sorpasso della Juventus ai danni del Torino, la potenzialità ed il blasone del progetto bianconero.

Si lecca le ferite, dalla sua, il Toro di patron Cairo. Lo scippo e lo sgarbo della Juventus non è andato giù alla dirigenza granata ed è probabile che vada a generare un clima di freddo con quella bianconera. Annullato ovviamente anche l’incontro tra Angelozzi e Vagnati, proprio quando Gatti era ad un centimetro dalla firma con il Torino.