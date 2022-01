“Situazione imbarazzante”: Ancelotti, che è successo con la UEFA

Carlo Ancelotti è primo in classifica nel campionato spagnolo con il suo Real Madrid, ma deve anceh superare una situazione imbarazzante.

Dopo le esperienze poco esaltanti con il Napoli e l’Everton, Carlo Ancelotti è tornato l’estate scorsa alla guida del Real Madrid dopo sei anni. L’arrivo del tecnico italiano ha dato sin da subito grandi risultati, visto che i ‘Blancos’ sono primi in classifica con quattro punti di vantaggio sul Siviglia.

La squadra di Lopetegui sembra l’unica che possa cercare di contestare la vittoria finale della Liga al Real Madrid, anche perché Barcellona e Atletico Madrid sono lontanissime dalla vetta: 14 punti per i ‘Colchoneros’ e 15 punti per i catalani. Ma bisogna considerare anche che entrambe le square hanno una gara in meno rispetto al duo che guida il campionato spagnolo.

Il percorso del Real Madrid in questa prima di stagione è quasi perfetto, perché ha vinto anche la Supercoppa Spagnola ed ha superato abbastanza facilmente i gironi di Champions League. Il club madrileno è atteso da un grandissimo ottavo di finale, visto che affronterà il PSG di Messi, Neymar e del sogno del mercato Mbappé.

Real Madrid, il patentino di Carlo Ancelotti è scaduto lo scorso 31 dicembre

E’ un momento magico per Carlo Ancelotti che, però, deve affrontare una ‘situazione imbarazzante’ in queste settimane. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, il patentino del tecnico italiano è scaduto il 31 dicembre. L’ex mister del Milan dovrà seguire alcuni corsi obbligatori per continuare a svolgere il suo lavoro.

La Federazione spagnola ha comunicato ad Ancelotti che cercherà di ‘smorzare’ con l’Uefa questa situazione. Il Real Madrid, intanto, giovedì incontrerà l’Atletico Bilbao nei quarti finale di Coppa del Re, in un match che sarà la rivincita della Supercoppa vinta dai ‘Blancos’ quindici giorni fa.