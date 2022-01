Fiorentina, Cabral mette le cose in chiaro: la decisone spiazza tutti

La Fiorentina accoglie Arthur Cabral: occhi puntati su colui che sarà il sostituto di Vlahovic, che stoccata nei suoi confronti

Si parla moltissimo del grande colpo di mercato messo a segno dalla Juventus con l’operazione riguardante Dusan Vlahovic. Il serbo è stato fortemente voluto dai bianconeri. La Fiorentina, però, dal canto suo non ha perso tempo. Ha perciò immediatamente acquistato Arthur Cabral.

Una scommessa per la Viola che ha puntato tutto su Arthur Cabral, dopo l’arrivo avvenuto già da diverse settimane (l’8 gennaio di questo nuovo anno) di Piatek. Il classe 1998 è l’attaccante del futuro ma anche del presente, accolto a Firenze con entusiasmo nonostante il clima teso che la partenza di Vlahovic ha effettivamente creato.

La Fiorentina, quindi, punta a fare di lui il proprio nuovo centravanti per eccellenza. Il brasiliano ha segnato in questa stagione, fino a questo momento, ben 27 gol e servito 8 assist in 31 match tra le file del Basilea. L’attaccante si è presentato così ai microfoni ufficiali del club e fatto una scelta ben precisa.

Fiorentina, Cabral rilascia le sue prime dichiarazioni e sceglie un numero di maglia ben preciso

Arthur Cabral ha parlato così ai canali ufficiali della Fiorentina: “Ho sentito il presidente Commisso, gli ho detto che sono molto felice di essere arrivato a Firenze e di vestire la maglia della Fiorentina. Per me è un’opportunità importante, ho grandi obiettivi e voglio restare a lungo per raggiungerli. Molti mi chiamano King Arthur, è una cosa carina e affettuosa. Ma i tifosi possono chiamarmi Cabral, Arthur, come vogliono, per me è uguale”.

Ha poi rivelato il numero di maglia che andrà a indossare: “Punto a raggiungere traguardi importanti, voglio dare il massimo perché i tifosi possano dire di avere un grande giocatore che merita di giocare in questa squadra e vestire la maglia n.9. Sono pronto ad indossare questa maglia, voglio rappresentare la Fiorentina al massimo delle mie potenzialità perché i tifosi possano dire di avere in squadra un grande giocatore, che si merita di stare qui e di vestire questa maglia”. Fino a questo momento il giocatore ha indossato i numeri 10, 98, 29, 39 e 40 ma mai la numero 9 appunto. Un vero e proprio messaggio per il post Vlahovic.