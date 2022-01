Calciomercato Inter, non solo Gosens: un altro regalo per Inzaghi

Dopo aver concluso l’acquisto di Robin Gosens l’Inter non intende fermarsi e punta un talento per il futuro: due i nomi sul taccuino.

L’acquisto di Robin Gosens, prelevato dall’Atalanta nella finestra di mercato di gennaio, è stato per molti un chiaro segnale che il club nerazzurro ha voluto mandare. Alla concorrenza, ovviamente, ma anche a un giocatore attualmente in rosa.

Il destinatario? Ivan Perisic, 33 anni il prossimo 2 febbraio e da tempo alle prese con un difficile rinnovo di contratto con la società. Il croato, talento indiscutibile e per giunta capace di reinventarsi come esterno sinistro a tutto campo, è molto apprezzato dal club e dal mister Simone Inzaghi. Ma non sembra comunque fare parte del futuro nerazzurro.

Robin Gosens infatti dovrebbe essere il titolare della fascia sinistra nella stagione 2022/2023, e la sensazione è che la sua alternativa non sarà rappresentata da Perisic. L’Inter ci spera, ma il croato guadagna tanto e difficilmente accetterà il ruolo di subalterno.

Per questo, secondo la Gazzetta dello Sport, l’Inter sarebbe già al lavoro per assicurarsi una riserva di Gosens. Giovane e italiana. Con gli altri giocatori in rosa che verrebbero dirottati: Kolarov partirà, Dimarco sembra sempre più indirizzato verso il ruolo di braccetto sinistro della difesa a tre, in pratica un vice di Bastoni.

L’Inter rifonda la fascia sinistra: dopo Gosens arriva un altro rinforzo

E allora su quali nomi si butterà l’Inter in vista della prossima stagione? Secondo la Gazzetta l’obiettivo numero uno è Andrea Cambiaso, 22 anni il 20 febbraio ed esploso quest’anno nel Genoa dove è cresciuto. 22 presenze in campionato, un gol e 4 assist in una squadra che lotta per la salvezza sono un biglietto da visita niente male.

L’Inter non è l’unica squadra a seguire Cambiaso, che piace anche all’Atalanta. Se il prezzo dovesse salire troppo ecco allora che il club nerazzurro potrebbe valutare l’opzione alternativa rappresentata da Fabiano Parisi dell’Empoli, di qualche mese più giovane rispetto a Cambiaso. Un nome forse meno noto ma sempre promettente.

Quel che sembra certo è che nonostante l’Inter stia pensando ancora di rinnovare il matrimonio con Ivan Perisic, la fascia sinistra nella stagione 2022/2023 vedrà interpreti tutti nuovi. Robin Gosens, appunto, e un giovane talento da crescere in nerazzurro.