Calciomercato Napoli, la rivelazione che non farà piacere ai tifosi azzurri

Tiene banco in casa Napoli l’eventuale arrivo di un terzino sinistro: intanto c’è la rivelazione da parte del giocatore

Il Napoli è alla costante ricerca di un terzino sinistro in grado di sostituire Faouzi Ghoulam, mai tornato sui suoi standard dopo gli infortuni. A fine stagione scadrà il contratto dell’algerino e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sarà libero di operare. Si è parlato tanto di questa lacuna della rosa di Spalletti negli ultimi mesi e i profili monitorati dal club partenopeo sono molteplici. Uno di questi è Mathias Olivera, attualmente in forza al Getafe.

Non c’è stato solo Mathias Olivera tra le idee del Napoli. In passato si è parlato molto anche di Reinildo Mandava e Nicolas Tagliafico. Profili molto diversi tra loro, ma alla fine sembra l’uruguagio del Getafe a essere in vantaggio. Pochi giorni fa, è arrivato anche l’esordio con la Celeste. Si tratta di un classe ’97 che però il Getafe non vuole lasciare andare a gennaio, ma preferisce cedere in estate. E proprio di questo ha parlato lo stesso Olivera.

Napoli, l’annuncio di Olivera sul futuro

Mathias Olivera ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Sport 890’, poi riportate dal Corriere dello Sport: “Qualche notizia dell’interesse del Napoli mi è arrivata. Sebbene mi faccia piacere, per me restano voci. Sono concentrato sul Getafe e sull’Uruguay e continuo a lavorare con umiltà”. Parole che sembrano mettere un freno alla notizia dell’acquisto del Napoli già definito nella prossima estate. Il fatto, però, è che il terzino uruguaiano potrebbe per davvero compiere un grande salto dal Getafe alla Serie A.

Nel corso di questa stagione, Olivera ha disputato diciannove partite in Liga, segnando un gol e siglando anche un assist. Numeri che sotto la guida di Spalletti potrebbero migliorare. Intanto, però, l’uruguaiano ha preferito volare basso e frenare le voci di mercato che lo hanno reso protagonista fin qui.