Calciomercato Inter, Marotta piazza il colpo a centrocampo: affare in estate

L’ad dell’Inter Beppe Marotta è al lavoro per garantire a Inzaghi un nuovo centrocampista: colpo per l’estate

Nelle ultime stagioni, l’Inter ha potuto contare su un centrocampo solidissimo. Un mix tra aggressività, grande tecnica e leadership. L’artefice è stato Beppe Marotta, capace di consegnare a Inzaghi un reparto ben assortito. In attesa di capire cosa succederà nella seconda parte di stagione, il club nerazzurro vuole rinforzarsi restando vigile sui calciatori in rampa di lancio in Serie A.

L’idea, infatti, è quella di non restare impreparati se nell’arco della stagione dovessero mancare i titolari. Anzi, offrire una valida alternativa ai vari Calhanoglu e Barella potrebbe permettere all’Inter di dire la sua anche in Europa. Considerando, per esempio, che contro il Liverpool mancherà il centrocampista italiano e i principali candidati per un posto da titolare sono Vidal e Gagliardini. E allora c’è un profilo che farebbe al caso di Marotta: si tratta di Frattesi, che tanto bene sta facendo con la maglia del Sassuolo.

Marotta vuole Frattesi all’Inter in estate

Negli ultimi giorni si è parlato molto anche di Scamacca, che potrebbe lasciare il Sassuolo proprio per l’Inter. Marotta però sta puntando anche su Frattesi, autore di quattro gol e due assist dall’inizio della stagione. Dopo vari prestiti, sta trovando continuità e questo non è passato inosservato agli occhi del club nerazzurro. Secondo l’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport, ci sarebbe già stato un inizio di trattativa.

L’Inter sembra avere le idee chiare su quanto spendere per Frattesi. Marotta non vuole spingersi oltre i 15 milioni di euro, mentre Carnevali di milioni ne vorrebbe almeno 25. Questo perché il 30% dell’incasso totale della vendita del centrocampista italiano andrà alla Roma. Resta da capire cosa succederà nei prossimi mesi, anche perché Frattesi è da tempo nel mirino dell’Inter, già dai tempi del Monza.