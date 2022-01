“Al Toronto con Insigne”: calciomercato Napoli, l’addio che spiazza i tifosi

Un nuovo addio potrebbe spiazzare i tifosi del Napoli, anche perché il big raggiungerebbe Insigne al Toronto

Il Napoli ha sostanzialmente già perso Lorenzo Insigne, anche se solo dalla prossima stagione. L’attuale capitano partenopeo è approdato al Toronto a parametro zero, dopo che la trattativa per il rinnovo non è andata a buon fine. A 31 anni giocherà in MLS, con un ricco ingaggio e diversi benefit. Una scelta di vita anche per la sua famiglia. Aurelio De Laurentiis vuole stabilire un tetto ingaggi molto diverso da quello attuale, abbattendo i costi e rientrando di diversi milioni causa pandemia.

Con Insigne, il Napoli si è privato del calciatore simbolo degli ultimi anni insieme a Kalidou Koulibaly e Dries Mertens. La dirigenza partenopea avvierà un nuovo ciclo a partire dalla prossima estate, con calciatori giovani che avranno possibilità di crescere come Eljif Elmas. Insigne, dunque, potrebbe non essere l’unico addio in casa Napoli a partire dalla prossima estate, anche perché i calciatori in scadenza sono tanti.

Napoli, Mertens con Insigne al Toronto

Stando all’edizione odierna de Il Mattino, è proprio Dries Mertens uno dei maggiori indiziati a lasciare il Napoli a parametro zero. L’attaccante belga, classe ’87, è finito nel mirino proprio del Toronto. Il presidente Manning vorrebbe clamorosamente ricomporre la coppia con Insigne che tanto bene ha fatto all’ombra del Vesuvio. Un’operazione non semplice, anche per la voglia di Mertens di continuare al Napoli: ma alcuni emissari dei canadesi si sarebbero già mossi per chiudere.

Un addio che permetterebbe al Toronto di acquisire credibilità e a Mertens di avere una nuova esperienza raggiunti i 35 anni. Tra l’altro in un campionato dove i calciatori tecnici e brevilinei hanno tanto successo per via delle difese ‘allegre’ della MLS.