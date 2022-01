“Accordo raggiunto”: calciomercato Juve, il nuovo colpo arriva a giugno

A breve la Juve potrebbe mettere a segno un nuovo colpo che darà una mano al centrocampo di Massimiliano Allegri

La Juventus è attivissima in questa sessione di calciomercato invernale. Dusan Vlahovic potrebbe non essere l’unico colpo della dirigenza bianconera, per rilanciare le sorti della squadra di Allegri. Una puntellata dovrebbe riceverla anche il centrocampo, anche se attualmente molto dipenderà dalle cessioni. Bisogna valutare nelle prossime ore le posizioni di Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur, finiti nel mirino del Tottenham di Conte e Paratici.

Kulusevski e Bentancur, infatti, potrebbero lasciare entrambi Torino già da gennaio. Una situazione che porterebbe circa 40 milioni di euro nelle casse della Juventus per lo svedese. Mentre si tratta ancora sulla valutazione dell’ex Boca Juniors, anche perché una percentuale molto alta -circa il 40%- spetta al club argentino. Un intreccio che porterebbe alla Juve un nuovo colpo per Allegri.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI

Juve, pronto il colpo Zakaria per il centrocampo

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, nell’edizione di oggi, la Juventus sta lavorando per chiudere entrambe le cessioni subito. In modo tale da anticipare di sei mesi l’arrivo di Zakaria dal Borussia Monchegladbach, che Allegri apprezza molto per caratteristiche fisiche e tecniche. Con il centrocampista svizzero è stata già raggiunta un’intesa di massima, sulla base di tre milioni di euro per i prossimi quattro anni e mezzo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo di teatro: è pronto il contratto

Un colpo sostanzialmente già prenotato per giugno. In caso di arrivo anticipato, però, la Juventus dovrà pagare circa 5 milioni di euro al club tedesco. Una situazione che si può sbloccare tranquillamente con la cessione di Bentancur al Tottenham, anche per una questione di ruoli. Restano da capire le valutazioni per quanto riguarda la cessione di Kulusevski. Molto dipenderà dagli accordi più o meno presi con l’ex ds Paratici, ora agli Spurs e bersagliato dalle critiche dei propri tifosi.