Calciomercato Genoa, l’operazione in attacco che nessuno si aspettava

Dopo tantissimi nuovi calciatori, il Genoa ha deciso di compiere una cessione sorprendente nell’ultimo giorno di mercato.

La situazione del Genoa è sicuramente molto preoccupante. I rossoblù sono penultimi in classifica a cinque punti dal Venezia quintultimo che, però, ha una gara in meno. In questi prima parte della stagione c’è stata molta confusione in casa genoana sia per il cambio di proprietà che i tre avvicendamenti in panchina.

Sulla panchina del ‘Grifone’, infatti, si sono susseguiti prima Ballardini, poi Shevchenko e adesso Blessin. Il tecnico tedesco è arrivando dall’Ostenda, club belga in cui ha raggiunto traguardi storici. L’arrivo del nuovo allenatore ha scosso un po’ il Genoa, visto che ha mostrato alcuni miglioramenti nel match prima della sosta contro l’Udinese.

Il Genoa è stato tra i club più attivi in questo mercato. Visto che sono state fatte ben nove operazioni in entrata. Tra i nuovi arrivi bisogna sottolineare quelli di Piccoli dall’Atalanta, Amiri dal Bayer Leverkusen e Calafiori dalla Roma. In queste ultime ore di calciomercato c’è stata un’importante cessione.

Il Genoa ha ceduto Goran Pandev al Parma

Secondo quanto raccolto da ‘Sky Sport’, infatti, il Parma ha preso Goran Pandev dal Genoa. Il club emiliano ha preso il macedone a titolo definitivo con un contratto che durerà fino al termine della stagione. L’attaccante era convinto di terminare la propria carriera in maglia rossoblù, ma si sa che le vie del mercato sono infinite.

Pandev cercherà di risollevare il Parma di Iachini e di Buffon, che sta deludendo molto in Serie B. L’attaccante ha disputato 20 partite in questa prima parte di stagione, ma senza riuscire a relizzare una rete. Il macedone lascia il Genoa dopo 7 stagioni, dove ha segnato 32 gol in 187 presenze.