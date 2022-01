Calciomercato Genoa, il colpo è arrivato: gioia per Blessin

Genoa scatenato sul mercato: altro innesto importante per l’attacco, il club vuole salvarsi a tutti i costi e restare in Serie A

Il Genoa ha un obiettivo preciso e chiaro: restare in Serie A anche per la prossima stagione. La sua posizione in classifica (al 19° posto con soli 13 punti) spaventa il club e con questa edizione invernale di calciomercato la società è corsa ai riparti.

Dopo l’arrivo per il reparto offensivo di Piccoli in prestito dall’Atalanta e di Yeboah dallo Sturm Graz, è arrivato anche un nuovo attaccante. Ora è solo questione di poco per l’ufficialità: Albert Gudmundsson è un esterno destro nato nel 1997 e ha fino a questo momento giocato nell’AZ Alkmaar. Di nazionalità islandese è il nuovo rinforzo per la squadra di Alexander Blessin.

L’attaccante è arrivato da pochissimo a Genova: nella giornata di oggi sosterrà quindi le visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà al club a titolo definitivo. Sarà il primo islandese in assoluto a vestire la maglia del Genoa: la speranza è che possa regalare quanti più gol possibili.

Calciomercato Genoa, gioia per Blessin: Gudmundsson è in città per le visite mediche e la firma

Albert Gudmundsson è cresciuto nell’Heerenveen U19, è poi passato al PSV Eindhoven U21 prima e nella prima squadra del PSV Eindhoven poi. Il primo trasferimento più importante è avvenuto nel 2018 quando è approdato tra le file dell’AZ Alkmaar, club che l’ha poi venduto al Genoa con un’operazione complessiva di 1,2 milioni di euro.

L’attaccante, con il nome del bisnonno che fu giocatore del Milan, figlio d’arte di Gudmundur Benediktsson e nipote di Ingi Bjorn Albertsson che nel campionato islandese ha segnato più reti di tutti tra il 1987 e il 2012, ha collezionato fino a questo momento 28 presenze tra tutte le competizioni giocate dal suo precedente club. Ha segnato 6 gol e servito 2 assist. Ora si attende solo l’ufficialità del trasferimento da parte del Genoa.