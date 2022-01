Juventus scatenata, il mercato non è finito: ecco l’ultimo botto

Dopo l’arrivo di Zakaria, che svolgerà in giornata le visite mediche, la Juventus vuole regalare un altro centrocampista ad Allegri.

La Juventus è l’assoluta protagonista di questi ultimi giorni di mercato. I bianconeri sono riusciti ad acquisire Dusan Vlahovic dalla Fiorentina per circa 75 milioni di euro. La ‘Vecchia Signora’ ha preso il serbo per centrare l’obiettivo primario di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.

Dopo l’ufficialità dell’arrivo di Vlahovic, la Juventus si è concentrata sul fronte cessioni. I bianconeri, infatti, hanno venduto Kulusevski al Tottenham di Paratici e Conte per 40 milioni di euro. Gli ‘Spurs’ hanno quasi chiuso anche per Bentancur, ma bisogna limare ancora qualche dettaglio per chiudere il tutto per circa 25 milioni di euro.

Con la cessione di Bentancur si è liberata la possiblità di rinforzare la mediana bianconera. La Juventus, infatti, non si è fatta trovare impreparata ed ha preso Zakaria dal Borussia Monchengladbach. L’arrivo dello svizzero però non blocca un altro possibile acquisto a centrocampo.

La Juventus vuole prendere Nandez dal Cagliari

Secondo quanto raccolto da ‘Sky Sport’, infatti, la Juventus sta premendo per regalare Nandez del Cagliari a Massimiliano Allegri. L’uruguaiano è seguito anche dall’Inter e dal Napoli di Spalletti, ma la ‘Vecchia Signora’ è sicuramente la squadra più vicina a prendere il calciatore.

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, vuole 20 milioni di euro, bonus compresi, per cedere Nandez. Bisogna capire se nelle prossime ore ci sarà un’eventuale intesa tra la Juventus ed il Cagliari. La cosa certa è che Andrea Agnelli ha voluto dare una svolta significativa alla stagione del team piemontese.