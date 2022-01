Calciomercato Lazio, vice Immobile a sorpresa: spunta il bomber

La Lazio va a caccia di rinforzi a poche ore dalla conclusione del mercato: possibile l’arrivo a sorpresa di un bomber come vice-Immobile.

Va a caccia di rinforzi la Lazio in queste ultime ore di mercato. Definite le cessioni di Denis Vavro, Vedat Muriqi e Jony che hanno consentito di sbloccare l’indice di liquidità, il club ha iniziato a tessere diverse trattative volte a regalare rinforzi al tecnico Maurizio Sarri ed aumentare così le chance di conquistare a fine campionato un piazzamento in zona Europa.

Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile ritorno nella capitale di Keita Balde tuttavia la trattativa non si è concretizzata anche a causa dei dubbi espressi dal tecnico. Saltata pure l’operazione che avrebbe consentito di vestire di biancoceleste Aleksey Miranchuk. Il direttore sportivo Igli Tare, infatti, avrebbe voluto prenderlo in prestito con diritto di riscatto.

Un’offerta poco gradita dall’Atalanta, decisa ad inserire nell’accordo l’obbligo. I contatti sono proseguiti in mattinata ma le parti non sono riuscite ad individuare una soluzione in grado di accontentare tutti. Da qui la decisione della Lazio di gettare la spugna e puntare i propri riflettori su Mattia Destro.

Lazio, possibile il colpo Destro

Il giocatore, infatti, dopo i numerosi acquisti effettuati dal Genoa nel reparto avanzato (compreso quello di Roberto Piccoli) non è più certo di voler restare sotto la Lanterna. Fin qui, in campionato, ha messo a segno 8 gol in 15 apparizioni complessive e la pista che lo porterebbe alla corte di Sarri è quanto mai viva.

A riportarlo è l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, secondo cui Tare proverà ad affondare il colpo proponendo al giocatore il ruolo di alternativa a Ciro Immobile. Le riflessioni risultano in corso ed al momento non si può escludere alcuno scenario. Ulteriori sviluppi sono attesi a stretto giro di posta.