Barcellona, brutta tegola contro il Napoli: “È deciso…”

Il tecnico del Barcellona Xavi Hernandez è alle prese con un dilemma particolare a due settimane dalla sfida di Europa League con il Napoli

Quindici punti di ritardo dal primo posto e due dal quarto. Il Barcellona nel calciomercato invernale ha compiuto sacrifici importanti per rinforzare la rosa e tuffarsi a capofitto sulla seconda parte della stagione.

Xavi da qui al termine dovrà concentrarsi su due obiettivi: recuperare quantomeno il quarto posto per confermarsi in Champions League e arrivare in fondo in Europa League, competizione in cui è scivolato dopo l’eliminazione dall’Europa principale. Il tecnico catalano per prima cosa dovrà fare i conti con un’esigenza particolare.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Barcellona, il nuovo problema di Xavi: Aubameyang resta fuori dalla lista Uefa, niente Napoli

Come riferito da ‘As’ per Xavi Hernandez si pone ora un problema extra: la composizione della lista Uefa. Il Barcellona, infatti, ha chiuso quattro acquisti nel corso del calciomercato di riparazione. L’Uefa però consente di realizzare al massimo tre cambi nella propria lista. Questo ovviamente presenta un rompicapo per il tecnico che a questo punto dovrà lasciare fuori uno dei nuovi.

Il quotidiano madrileno per questo motivo vede Aubameyang come il principale indiziato a restare fuori. Chi è assolutamente certo di esserci è Ferran Torres. Per acquistarlo, il Barcellona ha speso oltre 50 milioni di euro. Scontato dunque il suo impiego poiché rappresenta il grande investimento blaugrana per il futuro.

Dani Alves dovrebbe essere invece favorito dalle criticità sulla fascia destra. Il terzino brasiliano a causa della penuria su quel settore dovrebbe esserci pure contro il Napoli.

La scelta dunque sembra concentrarsi su Adama Traoré e Pierre-Emerick Aubameyang. L’ex Arsenal ha firmato per 18 mesi con il Barcellona mentre Traoré è attualmente in prestito dal Wolverhampton e ha bisogno di maggiore spazio per dimostrare il suo valore. Inoltre, il centro dell’attacco ha un numero di soluzioni non garantite invece sulla corsia esterna.

LEGGI ANCHE >>> “Non ci ho pensato due volte”: Juventus, Kulusevski spiazza tutti da Londra

Aubameyang in questa stagione aveva già cominciato senza l’iscrizione per competizioni internazionali dal momento che l’Arsenal è rimasto fuori dai primi posti della Premier League. Se la scelta dovesse essere confermata, per il Napoli sarà un problema in meno in vista dei sedicesimi di finale d’Europa League.