Doccia gelata per Maldini e Pioli: Milan, brutte notizie

Non sono certo positive le notizie in casa Milan in vista del prossimo derby contro l’Inter. I rossoneri rischiano una grave perdita.

Dopo la pausa la Serie A si appresta a ripartire col botto. La prossima giornata ci saranno due partite d’alta classifica: la sfida per l’Europa tra la Fiorentina orfana di Vlahovic e la Lazio, ma soprattutto il derby di Milano tra Inter e Milan. Una stracittadina che, classifica alla mano, significa lotta Scudetto.

Quattro i punti di distacco a favore dell’Inter, con il Milan che è, assieme al Napoli, la principale contendente nei nerazzurri. I rossoneri sono chiamati alla vittoria per evitare una fuga nerazzurra, ma nel farlo dovranno molto probabilmente fare a meno del loro attaccate principale: Zlatan Ibrahimovic.

Come riporta il Corriere della Sera i problemi al tendine d’Achille per Ibrahimovic non accennano a diminuire. L’infiammazione non migliora, e nel frattempo l’attaccante svedese continua a sentire dolore. Nonostante gli accertamenti abbiano escluso la presenza di lesioni, il fastidio permane alimentando la preoccupazione sia del tecnico che della società.

Milan, Pioli alle prese con l’infortunio di Ibrahimovic

Una pessima notizia per Stefano Pioli che, nella partita forse più importante dell’anno, dovrà fare a meno del suo attaccante di punta. Ibrahomovic sta lottando contro il tempo per essere almeno in panchina per il derby, ma le sensazioni non sono ottimistiche.

Pioli infatti sta già pensando ad un’alternativa per l’attacco che in questo momento corrisponde al nome di Giroud. Anche il francese non è al top, avendo avuto difficoltà dopo l’infortunio che l’ha tenuto fuori ad inizio dicembre. Al momento però la sua condizione sembra essere decisamente migliore di quella di Ibrahimovic.