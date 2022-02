Calciomercato Napoli, cambia tutto: colpaccio in arrivo a giugno

Il Napoli vara una nuova strategia in vista del prossimo mercato. De Laurentiis ha pronto un colpo in canna a parametro zero.

Il Napoli è stata una delle squadre meno attive sul mercato in questa sessione di gennaio. Una sola operazione in entrata, il prestito di Tuanzebe. Anche l’ormai atavico problema del terzino sinistro non è stato risolto, mentre tutte le operazioni in ballo sono state posticipate a giugno.

L’impressione, come riporta anche Repubblica, è che il Napoli sia in una fase di transizione e che il patron De Laurentiis abbia intenzione di varare una nuova strategia sul mercato. Niente più acquisti per future plusvalenze, ma un mercato conservativo che privilegia prestiti e parametri zero per rinforzare la rosa di Luciano Spalletti.

Proprio dal bacino dei futuri svincolati potrebbe arrivare il nuovo rinforzo per il reparto degli esterni. Reparto che vedrà fine stagione l’addio di Lorenzo Insigne. De Laurentiis sarebbe interessato a mettere le mani di Adnan Januzaj, in scadenza con la Real Sociedad.

Napoli, Januzaj il colpo low-cost

Il 26enne belga è un profilo interessante e in linea con i nuovi parametri economici imposti da De Laurentiis. Cresciuto nel Manchester United, Januzaj era considerato come uno dei maggiori talenti della sua generazione. Purtroppo il calciatore non ha mantenuto in pieno aspettative che tifosi e addetti ai lavori avevano riposto su di lui.

Dopo due prestiti non certo esaltanti al Borussia Dortmund e al Sunderland, Januzaj ha ritrovato la sua dimensione alla Real Sociedad dove, nelle ultime quattro stagione ha collezionato ben 124 presenze. Adesso l’ala belga sembra pronta per lasciare i Paesi Baschi e la sua prossima destinazione potrebbe essere proprio il Napoli.