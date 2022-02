“Speriamo in una squadra prestigiosa…”: l’agente strizza l’occhio alla Juve

Il giocatore piace in particolare ad Inter e Juve, ma al momento vuole solo provare a ‘salvare’ il club che lo ha lanciato in Serie A.

Il campionato italiano mette ogni anno in evidenza giovani promesse e diversi ragazzi provano ad ‘esplodere’. Le big italiane come Inter, Juve e Milan sono sempre pronte a cogliere l’occasione ed una riguarda un nuovo giovane talento italiano.

Il nome in questione è l’esterno del Genoa Andrea Cambiaso, una delle poche note liete della difficile stagione del club ligure. I rossoblù sono in zona retrocessione, ma Cambiaso sta disputando senza dubbio una buona annata.

Da sempre il Genoa realizza affari con la Juve e con le milanesi e per questo motivo Cambiaso potrebbe essere un intrigante opportunità.

Juve, le parole dell’agente di Cambiaso ‘stuzzicano’

Giovanni Bia, agente di Cambiaso, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva ed ha rilasciato dichiarazioni sul futuro del suo assistito. Quel che è certo, per il momento, è che Cambiaso finirà in ogni caso la stagione in maglia rossoblù:

“Qualcuno ha bussato alla porta del Genoa ed anche in maniera forte. A gennaio però abbiamo fatto un accordo ed era quello di non far partire in nessun caso Andrea. Lui pure ci teneva a terminare la stagione a Genova. Speriamo che il club si salvi e poi magari che arrivino richieste interessanti per noi da club prestigiosi e che possano fornire soldi importanti alle casse della società. Se questo accadrà dovremo essere tutti felici e contenti”.