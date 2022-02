“Nei prossimi giorni…”: calciomercato Cagliari, mani nei capelli per Mazzarri

Notizia di calciomercato dell’ultim’ora in casa Cagliari. Dall’estero pronto l’assalto che non farà certo piacere al tecnico Mazzarri.

Il mercato di riparazione in Italia è chiuso, ma ciò non impedisce ai club di paesi dove il calciomercato è ancora aperto di operare in Italia. Dopo la chiusura del prestito di Pulgar dalla Fiorentina al Galatasaray un altro club turco bussa alla porta di un’italiana, in questo caso il Cagliari.

Il Fenerbahce, stando a quanto riportano i colleghi di Tuttosport, avrebbe messo gli occhi sul terzino del Cagliari Lykogiannis. L’interesse del club di Istanbul per il calciatore greco non è una novità delle ultime ore, ma adesso il trasferimento sembrerebbe sul punto di concretizzarsi. Lykogiannis è in scadenza di contratto e la prospettiva di non perderlo a zero potrebbe spingere il Cagliari a trovare un accordo nei prossimi giorni.

Non certamente una buona notizia per Walter Mazzarri che, a mercato in entrata chiuso, si vede privare di uno dei suoi calciatori, andando ad indebolire una rosa che è chiamata a lottare per una salvezza non certo semplice.

Lykogiannis verso l’addio, il Cagliari valuta la cessione

Il Cagliari si trova quindi davanti ad un bivio. Privilegiare l’aspetto economico, evitando di perdere il calciatore a zero, oppure preservare la completezza della rosa in vista della seconda parte della stagione. Per quanto non sempre presente nell’undici titolare, Lykogiannis ha comunque collezionato, tra titolare e subentrato, ben 20 presenze in questa stagione.

L’intera esperienza del terzino sinistro ex Sturm Graz l’ha comunque visto essere sempre tre le prime scelte dei tecnici che si sono succeduti sulla panchina sarda. Il greco fino ad oggi ha vestito la maglia del Cagliari per ben 101 volte dalla stagione 2017/18.